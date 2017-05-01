وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة ﻿

يواصل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلتقاط صور جديدة من الديار المقدسة التي يقضي فيها مناسك العمرة منذ حوالي أسبوعين تقريبا.

شوف تيفي



يواصل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلتقاط صور جديدة من الديار المقدسة التي يقضي فيها مناسك العمرة منذ حوالي أسبوعين تقريبا.



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فالصور الملتقطة مؤخرا لرئيس الحكومة السابق، تعود بعضها لأبناء وعائلة زوج إحدى بناته المقيمة بالخليج، خاصة الصورة ماقبل الأخيرة والتي يظهر فيها بن كيران وهو يحمل حفيده الصغير فوق كتفيه.



وقالت ذات المصادر، أن بعض الصور التي تغزو الفايسبوك مؤخرا لها عدة رسائل موجهة من عبد الإله بن كيران لخصومه السياسيين سواء داخل الحزب أو خارجه، حيث هناك صور ملتقطة بعناية وفي أماكن محددة، وليست إعتباطية.



وأفاد ذات المصدر، أن الصورة الأخيرة تظهر بن كيران من أمام إحدى المساجد التي يعتكف فيها، حيث أن الصورة تعني إنهاء بن كيران لمرحلة الإعتكاف والتي تتزامن مع إجتماع للأمانة العامة وإشتداد الأزمة داخل الحزب، حيث أن الصورة تكشف عن قرب إنهاء بن كيران للعمرة والعودة لأرض الوطن.