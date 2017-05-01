 عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش من أعلى قنطرة أم الربيع بخنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة | بوليتيك

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة

عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان | بوليتيك

عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار

عاجل: وفاة مشارك في رالي المغرب للسيارات بعد سقوط سيارته من قنطرة واد أم الربيع | حوادث و حقوق

عاجل: وفاة مشارك في رالي المغرب للسيارات بعد سقوط سيارته من قنطرة واد أم الربيع

بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد تلعثم كاتبة الدولة في البرلمان | بوليتيك

بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد ''تلعثم'' كاتبة الدولة في البرلمان

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي | مجتمع

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة | مجتمع

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح إيرلندي بأكادير | حوادث و حقوق

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح ''إيرلندي'' بأكادير

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 14:25 عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان | بوليتيك
عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن إصلاح صندوق المقاصة ''لن يتم إلا بالتدرج''.

"شوف تيفي"+"و م ع"'

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن إصلاح صندوق المقاصة "لن يتم إلا بالتدرج".

وشدد الوزير خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يتم بسرعة وبأي ثمن".

وسجل، السيد الداودي، حسب بلاغ للوزارة، أن الحكومة "غير جاهزة حاليا لرفع الدعم عن غاز البوتان في غياب معطيات دقيقة حول المراحل التي يمر منها الغاز بدءا من الاستيراد ووصولا إلى الاستهلاك، سيما وأن استعماله متعدد ويشمل عدة متدخلين".

كما اعتبر أن موضوع إصلاح صندوق المقاصة "يتعلق بالمصلحة العامة، وليس مجالا للمزايدات السياسية ولا موضوعا يتعلق بالأغلبية أو بالمعارضة"، معربا عن استعداداه لإطلاع النواب على مراحل الإصلاح، والنظر في مقترحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية.

وبخصوص مراقبة الأسعار والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، اعتبر الوزير أن المواطنين يواجهون مشكل الاحتكار والغش والزيادة في الأسعار، مبرزا الرغبة الأكيدة لدى كل القطاعات الحكومية المعنية لزجر المخالفين وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل خاصة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين رقمين هاتفيين للإبلاغ عن أي تجاوز يتعلق بهذا الموضوع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغربش شوف تيفي رمضان الوزير المنتدب الأسعار المواد الاستهلاكية مجلس النواب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة | بوليتيك

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة

بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد تلعثم كاتبة الدولة في البرلمان | بوليتيك

بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد ''تلعثم'' كاتبة الدولة في البرلمان

رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة البيجيدي تدعو أعضاء الحزب للتهدئة وترك الخلافات | بوليتيك

رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة ''البيجيدي'' تدعو أعضاء الحزب ''للتهدئة وترك الخلافات''

الفارق الزمني بين المغرب والسعودية يؤخر بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

الفارق الزمني بين المغرب والسعودية يؤخر بلاغ الأمانة العامة ''للبيجيدي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو فالس يعلن وفاة الحزب الاشتراكي ونيته الترشح للتشريعيات عن حركة الجمهورية إلى الأمام | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

بالفيديو فالس يعلن ''وفاة الحزب الاشتراكي'' ونيته الترشح للتشريعيات عن حركة ''الجمهورية إلى الأمام''

بالفيديو..كوبل مراكشزياد و اية يستقبل كوبل الخميسات خليل و نسرين | قنوات أخرى

بالفيديو..كوبل مراكش''زياد و اية'' يستقبل كوبل الخميسات ''خليل و نسرين''

يالقيديو : تعرف على ميسي الإيراني | قنوات أخرى

يالقيديو : تعرف على ميسي الإيراني

المغني الكوري PSY يعود من جديد بأغنية مجنونة ! | قنوات أخرى

المغني الكوري '' PSY '' يعود من جديد بأغنية مجنونة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش من أعلى قنطرة أم الربيع بخنيفرة | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة | بوليتيك

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة

عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان | بوليتيك

عاجل وهام للمغاربة.. الداودي يتحدث عن رفع الدعم على غاز البوتان ويكشف معطيات بخصوص رفع أسعار

عاجل: وفاة مشارك في رالي المغرب للسيارات بعد سقوط سيارته من قنطرة واد أم الربيع | حوادث و حقوق

عاجل: وفاة مشارك في رالي المغرب للسيارات بعد سقوط سيارته من قنطرة واد أم الربيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.