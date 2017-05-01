حصري وبالفيديو.. الكزاز لـ '' شوف سبور'' خيري كان رابح وكون مبغيتوش يسجل ميسجلش من الأول ﻿

كشف سمير الكزاز، الحكم الذي قاد مباراة فريق قصبة تادلة أمام نادي شباب الريف الحسيمي، برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية، أن تصريحات المدرب عبد الرزاق خيري مجانبة للصواب ولا أساس لها من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف سمير الكزاز، الحكم الذي قاد مباراة فريق قصبة تادلة أمام نادي شباب الريف الحسيمي، برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية، أن تصريحات المدرب عبد الرزاق خيري مجانبة للصواب ولا أساس لها من الصحة، نافيا أن يكون قد حرم على الفريق التادلاوي تسجيل الأهداف خلال اللقاء أو توعد اللاعبين بحرمانهم من التسجيل قبل خوض انطلاقها.

وقال الكزاز في تصريح حصري خص به قناة '' شوف سبور''، إن احتجاج فريق قصبة تادلة خلال المباراة، كان في البداية بسبب اجتياح جمهور فريق شباب الريف الحسيمي أرضية الملعب وليس بخصوص الأخطاء التحكيمية، مشيرا إلى أن الفريق التادلاوي كان منتصرا منذ الدقيقة 20 إلى غاية الدقيقة 82 وأن الأهداف كانت سليمة بشهادة كل الحاضرين الذين تابعوا اللقاء.

ونفى الكزاز أن يكون قد صرح للمدرب خيري بأنه سيحرم الفريق من تسجيل الأهداف خلال المباراة قائلا :'' الفريق كان منتصرا من الدقيقة 20 وكون مبغيتهومش يسجلو ميسجلوش من الأول''.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت لصالح فريق شباب الريف الحسيمي بهدفين مقابل هدف واحد.