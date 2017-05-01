 بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد ''تلعثم'' كاتبة الدولة في البرلمان ﻿
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بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد ''تلعثم'' كاتبة الدولة في البرلمان

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 13:58 بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد تلعثم كاتبة الدولة في البرلمان | بوليتيك
بعد جوج فرانك...سخرية عارمة ضد ''تلعثم'' كاتبة الدولة في البرلمان
لم يشفع التكوين الأكاديمي لكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة ''لمياء بوطالب'' وتخرجها من أشهر الجامعات الدولية، من تعرضها لهجمة سخرية كبيرة، دفعت بعض الصفحات الفايسبوكية، لتسميتها ''بوزيرة التلعثم''

شوف تيفي

لم يشفع التكوين الأكاديمي لكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة ''لمياء بوطالب'' وتخرجها من أشهر الجامعات الدولية، من تعرضها لهجمة سخرية كبيرة، دفعت بعض الصفحات الفايسبوكية، لتسميتها ''بوزيرة التلعثم'' إسوة ب ''وزيرة جوج فرانك''، ووزيرة ''الأزبال''.

ورغم دفاع بعض المقربين من الوزيرة عنها، وإرجاع ''تلعثمها في الرد على البرلمانيين'' إلى إرتباكها أمام ضغط التجربة لها كوزيرة تتحدث أمام نواب الأمة لأول مرك ، حيث إعتبروا الموضوع عادي وطبيعي، منوهين بتجربتها التدبيرية في عدة مؤسسات إقتصادية.

وإنتشر مقطع فيديو كاتبة الدولة الشابة المكلفة بقطاع حساس ويعيش أزمة كبيرة ومنافسة شديدة، على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث هاجم البعض ''لمياء بوطالب'' لفشلها في إيصال فكرتها للبرلمانيين وإقناع المواطنين، فيما يرى آخرون أن ''الشعبوية'' التي كانت سائدة في الولاية التشريعية الأولى هي التي دفعت البعض إلى وصف كاتبة الدولة ب''وزيرة التلعثم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة كاتبة الدولة لمياء بوطالب شوف تيفي

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