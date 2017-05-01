الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي ﻿

يشارك المغاربة اليوم 10 ماي ، الأسرة الملكية والأميرة المحبوبة للا سلمى ،فرحتها بعيد ميلادها التاسع و الثلاثين الذي يصادف يومه الأربعاء.

شوف تيفي

يشارك المغاربة اليوم 10 ماي ، الأسرة الملكية والأميرة المحبوبة للا سلمى ،فرحتها بعيد ميلادها التاسع و الثلاثين الذي يصادف يومه الأربعاء.

"أميرة الشعب"،كما يطلق عليها المغاربة، من مواليد فاس العريقة، يوم 10 ماي من سنة 1978، تابعت تعليمها الابتدائي بالعاصمة الرباط، وأحرزت على باكلوريا علوم رياضية سنة 1995، بعدها مباشرة التحقت بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وبعد دراستها ثلاث سنوات بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، حصلت الأميرة على دبلوم مهندسة دولة مع تبوئها للدرجة الأولى سنة 2000.



و من بين أهم إنجازات الأميرة المحبوبة، تأسيسها في العام 2005 لجمعية مكافحة السرطان، التي تحمل اسمها، والتي تترأسها بصفة فعلية، وتقوم بالكثير من الأعمال والمبادرات المحمودة في محاربة هذا الداء، ليس فقط على الصعيد الوطني، وإنما أيضا على الصعيد الإفريقي، بل وكذلك على الصعيد الدولي...



وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم "شوف تيفي" بأحر التهاني للملك محمد السادس ولعقيلته الأميرة للاسلمى.



