في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة'' ﻿

بعد يومين،أصدرت شركة ''الخطوط الملكية المغربية''، بلاغا رسميا عقب نشرشريط فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي تظهر به زبونة للشركة، قامت بالاحتجاج بطريقة هستيرية وبتخريب ممتلكات الشركة بأحد مكاتبها

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





بعد يومين،أصدرت شركة ''الخطوط الملكية المغربية''، بلاغا رسميا عقب نشرشريط فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي تظهر به زبونة للشركة، قامت بالاحتجاج بطريقة هستيرية وبتخريب ممتلكات الشركة بأحد مكاتبها الموجودة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد ما أسمته المعنية بالأمر بـ''التلاعب وسوء المعاملة''.



وذكر بلاغ توضيحي لـ''لارام'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه وبعد قيامها بكافة التحريات اللازمة، بتاريخ 5 ماي الجاري، وصلت المعنية بالأمر رفقة عائلتها إلى مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، مع ثلاثة أطفال وشخصين بالغين من أجل ولوج الطائرة بغرض السفر، في حين أن البالغ الثالث ''الزوج '' والذي لم يتقدم لتسجيل نفسه بسبب نسيانه لجواز سفره، وبما أن التدابير التنظيمية الدولية تنص لأسباب تتعلق بالسلامة، على أن كل طفل يجب أن يكون مصحوبا بشخص بالغ من أجل السفر عبر الطائرة، فقد أبان موظفو الخطوط الملكية المغربية عن الكفاءة المهنية والقدرة على الاستماع، في ظل أهمية احترام أنظمة وشروط السلامة الدولية.



وأشار البلاغ إلى أن السيدة تجاهلت توضيحات موظفي ''الخطوط الملكية المغربية''، حيث اعتدت لفظيا وجسديا على عدد منهم في سلوك عدواني للغاية، قبل أن تنشر تسجيل فيديو يوثق للنازلة، وأضاف البلاغ أنه وبالرغم من هذا السلوك العدواني، فإن موظفي الشركة، ردوا بحنكة حيث مكنوا السيدة ومرافقيها من ركوب الطائرة في احترام تام للأنظمة الدولية، حيث تمت تسوية وضع المرافق البالغ الثالث، دون رسوم أوغرامات إضافية.



وأضاف البلاغ أن الخطوط الجوية الملكية وضعت في صلب أولويتها واهتمامتها سلامة ركابها وزبنائها، وأنها تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملائها بما في ذلك المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، كما أنها وضعت على عاتقها مسؤولية تحسين نوعية الخدمات المقدمة وهو تحدي يستمر ويتطور كل يوم، كما جدد البلاغ ثقة شركة ''لارام'' في فريق عملها وموظفيها أمام ما أظهروه من رباطة جأش أمام السلوك غير المقبول من قبل الزبونة المعنية بالأمر.



وختمت الشركة بلاغها أن ''الخطوط الملكية المغربية'' تؤكد أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع أي إهانة أو اعتداء تجاه موظفيها. أما فيما يتعلق بموضوع هذا التطور، فقد جمعت الشركة الأدلة المادية مما يدل على حسن نية موظفيها وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.