 في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة | مجتمع

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح إيرلندي بأكادير | حوادث و حقوق

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح ''إيرلندي'' بأكادير

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل | مجتمع

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش ! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش !

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد

ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير | حوادث و حقوق

ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير

عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية | دولي

عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها | مجتمع

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 13:53 في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة | مجتمع
في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة''
بعد يومين،أصدرت شركة ''الخطوط الملكية المغربية''، بلاغا رسميا عقب نشرشريط فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي تظهر به زبونة للشركة، قامت بالاحتجاج بطريقة هستيرية وبتخريب ممتلكات الشركة بأحد مكاتبها

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


بعد يومين،أصدرت شركة ''الخطوط الملكية المغربية''، بلاغا رسميا عقب نشرشريط فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي تظهر به زبونة للشركة، قامت بالاحتجاج بطريقة هستيرية وبتخريب ممتلكات الشركة بأحد مكاتبها الموجودة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد ما أسمته المعنية بالأمر بـ''التلاعب وسوء المعاملة''.

وذكر بلاغ توضيحي لـ''لارام'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه وبعد قيامها بكافة التحريات اللازمة، بتاريخ 5 ماي الجاري، وصلت المعنية بالأمر رفقة عائلتها إلى مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، مع ثلاثة أطفال وشخصين بالغين من أجل ولوج الطائرة بغرض السفر، في حين أن البالغ الثالث ''الزوج '' والذي لم يتقدم لتسجيل نفسه بسبب نسيانه لجواز سفره، وبما أن التدابير التنظيمية الدولية تنص لأسباب تتعلق بالسلامة، على أن كل طفل يجب أن يكون مصحوبا بشخص بالغ من أجل السفر عبر الطائرة، فقد أبان موظفو الخطوط الملكية المغربية عن الكفاءة المهنية والقدرة على الاستماع، في ظل أهمية احترام أنظمة وشروط السلامة الدولية.

وأشار البلاغ إلى أن السيدة تجاهلت توضيحات موظفي ''الخطوط الملكية المغربية''، حيث اعتدت لفظيا وجسديا على عدد منهم في سلوك عدواني للغاية، قبل أن تنشر تسجيل فيديو يوثق للنازلة، وأضاف البلاغ أنه وبالرغم من هذا السلوك العدواني، فإن موظفي الشركة، ردوا بحنكة حيث مكنوا السيدة ومرافقيها من ركوب الطائرة في احترام تام للأنظمة الدولية، حيث تمت تسوية وضع المرافق البالغ الثالث، دون رسوم أوغرامات إضافية.

وأضاف البلاغ أن الخطوط الجوية الملكية وضعت في صلب أولويتها واهتمامتها سلامة ركابها وزبنائها، وأنها تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملائها بما في ذلك المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، كما أنها وضعت على عاتقها مسؤولية تحسين نوعية الخدمات المقدمة وهو تحدي يستمر ويتطور كل يوم، كما جدد البلاغ ثقة شركة ''لارام'' في فريق عملها وموظفيها أمام ما أظهروه من رباطة جأش أمام السلوك غير المقبول من قبل الزبونة المعنية بالأمر.

وختمت الشركة بلاغها أن ''الخطوط الملكية المغربية'' تؤكد أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع أي إهانة أو اعتداء تجاه موظفيها. أما فيما يتعلق بموضوع هذا التطور، فقد جمعت الشركة الأدلة المادية مما يدل على حسن نية موظفيها وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الخطوط الملكية المغربية التدابير التنظيمية لارام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي | مجتمع

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل | مجتمع

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها | مجتمع

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغني الكوري PSY يعود من جديد بأغنية مجنونة ! | قنوات أخرى
منذ 12 دقيقة

المغني الكوري '' PSY '' يعود من جديد بأغنية مجنونة !

حصاد يكرس القرب و يزور مدارس تعليمية بالخميسات | قنوات أخرى

حصاد يكرس القرب و يزور مدارس تعليمية بالخميسات

الاستديو التحليل لمباراة اليوفي وموناكو والحديث عن العنصرية التي تعرض لها مهدي بنعطية | قنوات أخرى

الاستديو التحليل لمباراة اليوفي وموناكو والحديث عن العنصرية التي تعرض لها مهدي بنعطية

ترامب يقيل مدير الـFBI | قنوات أخرى

ترامب يقيل مدير الـFBI

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي | مجتمع
منذ 54 ثانية

الأميرة للا سلمى تُدخل الفرحة للقصر الملكي

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا الحق في الرد بالطريقة التي نراها مناسبة | مجتمع

في أول رد رسمي على فيديو المهاجرة المغربية المقيمة بـسويسرا..لارام: ''لن نسمح بإهانة موظفينا ولنا

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح إيرلندي بأكادير | حوادث و حقوق

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح ''إيرلندي'' بأكادير

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.