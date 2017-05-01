لاعبو الرجاء يصعدون ويهددون قلعة حسبان ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن لاعبي فريق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قرروا عدم خوض المباراة المقبلة أمام فريق شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الإحترافية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن لاعبي فريق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قرروا عدم خوض المباراة المقبلة أمام فريق شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الإحترافية.

وأفادت المصادر نفسها، أن المجموعة قررت عدم خوض المباراة في حال لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن المدرب محمد فاخر فشل هذه المرة في إقناع اللاعبين لخوض حصصهم التدريبية.

تجدر الإشارة أن المباراة المقبلة ستجرى بمركب محمد الخامس يوم الأحد المقبل ومن المنتظر أن ينتصر شباب الريف الحسيمي دون إجراء المقابلة.