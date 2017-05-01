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حصري .. لقجع يرفض مقترح أمريكا داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 13:37 حصري .. لقجع يرفض مقترح أمريكا داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم | سبور
حصري .. لقجع يرفض مقترح أمريكا داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم
واجه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيدي للإتحاد الإفريقي، المقترح التي توصلت به '' الفيفا'' من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بخصوص احتضان نهائيات

" شوف سبور" : رشيد محمودي

واجه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيدي للإتحاد الإفريقي، المقترح التي توصلت به " الفيفا" من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بخصوص احتضان نهائيات كأس العالم 2026 دون منافسة من دول أخرى.

وكشفت مصادر موثوقة، أن لقجع لم يتنازل على فتح الفرص أمام كل القارات والدول الإفريقية من أجل المطالبة باحتضان كأس العالم وهو الملتمس الذي نال موافقة رئيس الاتحاد الدولي نزولا عند رغبة الأمريكيين الذين كانوا يودون وضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بمقترح اتحاد أمركيا الشمالية والوسطى و "الكونكاكاف"، دون فتح الباب أمام مرشحين آخرين من قارات أخرى.

ودافع لقجع عن حق إفريقيا في الترشيح داعيا الكاف إلى تبني ديمقراطية الترشيح و فتح مجال أمام كل البلدان للدفاع عن حظوظها في كسب رهان تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية.

 

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شوف سبور المغرب الإتحاد الإفريقي فيفا فوزي لقجع

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