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مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 13:27 مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع
مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت
اهتز حي بنيارة بمدينة تارودانت قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة، داخل غرفة يكتريها بعد أن أنهى حياته انتحارا.

"شوف تيفي"


اهتز حي بنيارة بمدينة تارودانت قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة، داخل غرفة يكتريها بعد أن أنهى حياته انتحارا.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها بهذا الخصوص، فإن جيران الهالك، عثروا عليه معلقا بحبل، مشدودا بإحكام مع سقف غرفته التي يقطن بها وحيدا، ليتم إبلاغ السلطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتارودانت لإخضاعها للتشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية فاجعة تارودانت جيران الهالك

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