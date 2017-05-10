هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
" زيادات في أسعار سجائر الفقراء ": هذا ما قررته حكومة سعد الدين العثماني من خلال مناقشتها لقانون المالية بالبرلمان ، حيث قررت الرفع من أثمنة السجائر الداكنة من 11 إلى 20 درهم.
و حسب مصادر برلمانية لشوف تيفي، فإن هذه التعديلات اقتصرت فقط على سجائر "كازا" و" أولمبيك" بزيادة حوالي 9 دراهم.
و كشفت مصادرنا أن فئة المستهلكين لهاته المنتوجات ستتحول طبيعيا إلى استهلاك السجائر المهربة نظرا لثمنها المنخفض و لعدم قدرة المستهلكين على شراء نوعية السجائر الأخرى التي لم تعرف أثمنتها أي تغيير.
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