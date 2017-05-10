هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل ﻿

'' زيادات في أسعار سجائر الفقراء '': هذا ما قررته حكومة سعد الدين العثماني من خلال مناقشتها لقانون المالية بالبرلمان ، حيث قررت الرفع من أثمنة السجائر الداكنة من 11 إلى 20 درهم.

شوف تيفي:





" زيادات في أسعار سجائر الفقراء ": هذا ما قررته حكومة سعد الدين العثماني من خلال مناقشتها لقانون المالية بالبرلمان ، حيث قررت الرفع من أثمنة السجائر الداكنة من 11 إلى 20 درهم.



و حسب مصادر برلمانية لشوف تيفي، فإن هذه التعديلات اقتصرت فقط على سجائر "كازا" و" أولمبيك" بزيادة حوالي 9 دراهم.



و كشفت مصادرنا أن فئة المستهلكين لهاته المنتوجات ستتحول طبيعيا إلى استهلاك السجائر المهربة نظرا لثمنها المنخفض و لعدم قدرة المستهلكين على شراء نوعية السجائر الأخرى التي لم تعرف أثمنتها أي تغيير.



