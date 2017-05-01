سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد ﻿

بعد أيام قليلة من واقعة إغلاقه، والتي أثارت غضب مستخدميه عبر العالم، قام تطبيق ''واتساب''، بإضافة ميزة جديدة تهدف إلى توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين، والتي يحتفظون بها بشبكات تخزين

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من واقعة إغلاقه، والتي أثارت غضب مستخدميه عبر العالم، قام تطبيق "واتساب"، بإضافة ميزة جديدة تهدف إلى توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين، والتي يحتفظون بها بشبكات تخزين خارجية.

وأفاد موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الغارديان" البريطانية بهذا الخصوص بإن "واتساب"، التابع لشركة فايسبوك، أضاف ميزة التشفير لرسائل واتساب المحفوظة على خدمة iCloud في هواتف آيفون بهدف حماية تلك البيانات من القراصنة والمتجسسين.

وأوضح الموقع العربي أن التطبيق، أضاف سابقا ميزة تشفير الرسائل في المحادثات التي تجري بين مستخدميه من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.