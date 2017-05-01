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ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 12:37 ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير | حوادث و حقوق
ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة وُصفت بالمثيرة، تم التقاطها من عرض مدرسي، جاب شوارع مدينة القصر الكبير، أخيرا، والتي تظهر قيام تلاميذ يرتدون زي رجال أمن

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة وُصفت بالمثيرة، تم التقاطها من عرض مدرسي، جاب شوارع مدينة القصر الكبير، أخيرا، والتي تظهر قيام تلاميذ يرتدون زي رجال أمن باعتقال تلميذات يرتدين النقاب.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء معها، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من الأستاذ صاحب العرض، نظرا لاختياره فكرة تظهر اعتقال الشرطة لبعض المنتقبات، موضحين بأن الأمر يحمل مجموعة من الدلالات العنصرية والحقد والكراهية، وعلى وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق مع الأستاذ للتعرف على دوافعه وراء اختيار هذا العرض.

ومن جهة أخرى، دافع نشطاء على الأستاذ، موضحين أن الأمر يعتبر مجرد استعراض لا يمكن وضعه ضمن خانة العنصرية والكراهية والحقد، مؤكدين بأن لباس المرأة للنقاب لا يعني تطرفها أو انتماءها للإرهاب، ولا يعني بأنها مستهدفة من طرف السلطات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القصرى الكبير المنقبات الإرهاب العنصرية الحق الكراهية عرض

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