 عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح إيرلندي بأكادير | حوادث و حقوق

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح ''إيرلندي'' بأكادير

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل | مجتمع

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش ! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش !

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد

ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير | حوادث و حقوق

ضجة بالمغرب.. تلاميذ بزي رجال أمن يعتقلون تلميذات منقبات بالقصر الكبير

عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية | دولي

عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها | مجتمع

مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها

إبتسام تسكت ترد على الشائعات :هذه حقيقة الديو الذي سيجمعني بفنان مغربي | ثقافة و فنون

إبتسام تسكت ترد على الشائعات :''هذه حقيقة الديو الذي سيجمعني بفنان مغربي''

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 12:36 عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية | دولي
عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية
أكدت تقارير صادرة عن هيئة الرقابة الروسية، أخيرا، انتشار مرض قاتل فتك بنصف المصابين به في غرب إفريقيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''النهار'' الجزائري.

"شوف تيفي"

 

أكدت تقارير صادرة عن هيئة الرقابة الروسية، أخيرا، انتشار مرض قاتل فتك بنصف المصابين به في غرب إفريقيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "النهار" الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أنه وفقا للمعلومات الواردة عن مكتب الهيئة في الخامس ماي الجاري، فإنه في الفترة الممتدة ما بين 23 أبريل و4 ماي 2017، تم تسجيل 28 إصابة بهذا المرض الخطير في جمهورية ليبيريا وحدها، فارق منهم الحياة 12 مصابا.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحليلات، التي أجريت على المصابين بهذا المرض الجديد، أكدت خلو أجسادهم من عدوى مرض الإيبولا القاتلة، مشيرة إلى أن الخبراء، يتوقعون أن هذا المرض، الذي يتسبب بالحمى والإقياء والإسهال، انتقل إلى المصابين عبر الأغذية أو المياه الملوثة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إيبولا النهار الجزائري الرقابة الروسية المصابين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب | دولي

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب

عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما | دولي

عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎ | دولي

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغني الكوري PSY يعود من جديد بأغنية مجنونة ! | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

المغني الكوري '' PSY '' يعود من جديد بأغنية مجنونة !

حصاد يكرس القرب و يزور مدارس تعليمية بالخميسات | قنوات أخرى

حصاد يكرس القرب و يزور مدارس تعليمية بالخميسات

الاستديو التحليل لمباراة اليوفي وموناكو والحديث عن العنصرية التي تعرض لها مهدي بنعطية | قنوات أخرى

الاستديو التحليل لمباراة اليوفي وموناكو والحديث عن العنصرية التي تعرض لها مهدي بنعطية

ترامب يقيل مدير الـFBI | قنوات أخرى

ترامب يقيل مدير الـFBI

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح إيرلندي بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم...الدرك الملكي يلقي القبض على قاتل سائح ''إيرلندي'' بأكادير

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت | مجتمع

مسلسل الانتحار لا نهاية له ..فاجعة مؤلمة تهز تارودانت

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل | مجتمع

هام للمدخنين.. ارتفاع أثمنة سجائر الفقراء من 11 إلى 20 درهم وهذه التفاصيل

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش ! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نايضة عصا وسط الطيارة والسبب تحرش !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.