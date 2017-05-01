عاجل..بعد الإيبولا: مرض خطير ينتشر بالقارة الإفريقية ﻿

أكدت تقارير صادرة عن هيئة الرقابة الروسية، أخيرا، انتشار مرض قاتل فتك بنصف المصابين به في غرب إفريقيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''النهار'' الجزائري.

"شوف تيفي"

أكدت تقارير صادرة عن هيئة الرقابة الروسية، أخيرا، انتشار مرض قاتل فتك بنصف المصابين به في غرب إفريقيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "النهار" الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أنه وفقا للمعلومات الواردة عن مكتب الهيئة في الخامس ماي الجاري، فإنه في الفترة الممتدة ما بين 23 أبريل و4 ماي 2017، تم تسجيل 28 إصابة بهذا المرض الخطير في جمهورية ليبيريا وحدها، فارق منهم الحياة 12 مصابا.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحليلات، التي أجريت على المصابين بهذا المرض الجديد، أكدت خلو أجسادهم من عدوى مرض الإيبولا القاتلة، مشيرة إلى أن الخبراء، يتوقعون أن هذا المرض، الذي يتسبب بالحمى والإقياء والإسهال، انتقل إلى المصابين عبر الأغذية أو المياه الملوثة.