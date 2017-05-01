مثير.. أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان مشا فيها ﻿

يواجه الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بتطوان، المتورط في فضيحة ''الجنس مقابل النقط '' عقوبة سجنية قد تصل مدتها إلى 20 سنة، وذلك بعد أن تمت متابعته، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة من بينها هتك العرض والتحرش

"شوف تيفي"

يواجه الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بتطوان، المتورط في فضيحة "الجنس مقابل النقط " عقوبة سجنية قد تصل مدتها إلى 20 سنة، وذلك بعد أن تمت متابعته، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة من بينها هتك العرض والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ وإهانة هيئة منظمة، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء.

وأوضحت اليومية كذلك أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، دخلت على الخط في القضية، وقامت بإيقاف راتب الأستاذ المتورط في الفضيحة التي هزت الرأي العام بالمغرب.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف أن الأستاذ المتابع في حالة اعتقال بسجن الصومال بتطوان، تم الاستماع إليه أمس الثلاثاء، رفقة ثلاثة طالبات وصاحب المنزل الذي كان يكتريه، وقد تقدم محاميه الخاص بطلب لمنح موكله السراح المؤقت.



