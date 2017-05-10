إبتسام تسكت ترد على الشائعات :''هذه حقيقة الديو الذي سيجمعني بفنان مغربي'' ﻿

فندت النجمة المغربية ''إبتسام تسكت'' عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ''تويتر'' كل ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بخصوص, إستعدادها لإصدار ديو غنائي جديد مع فنان مغربي.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



فندت النجمة المغربية ''إبتسام تسكت'' عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ''تويتر'' كل ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بخصوص, إستعدادها لإصدار ديو غنائي جديد مع فنان مغربي.



وغردت ''إبتسام تسكت'' كاتبة ''لأصحاب ترويج الشائعات لا يوجد أي ديو يجمعني بأي فنان مغربي وشكرا'', في إشارة منها حسب متتبعين للشأن الفني إلى الفنان ''إيهاب أمير''.



ووعدت النجمة المغربية جمهورها المغربي و العربي بالعديد من المفاجآت الفنية في الفترة المقبلة والتي قالت أنها ستنال إعجابهم.



حري بالذكر أن أغنية ''منك ولا مني''، كانت آخر أعمال ''ابتسام تسكت'' , من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع رشيد محمد علي، و لازالت تحقق أرقاما قياسية عبر قناتها الرسمية على موقع ''يوتيوب'' .



