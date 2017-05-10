بالصور ..الفيدرالية المغربية للإعلام تستعرض تجاربها الناجحة خلال لقاء رسمي بوفد إعلامي صيني رفيع المستوى بالرباط ﻿

التقى وفد صيني رفيع المستوى، مكون من مهتمين بمجال الإعلام وممثلين عن أعضاء الاتحاد الصحفي الصيني وعدد من الصحافيين، بممثلين عن الفيدرالية المغربية للإعلام صباح يومه الأربعاء بالرباط، وحضراللقاء

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر







التقى وفد صيني رفيع المستوى، مكون من مهتمين بمجال الإعلام وممثلين عن أعضاء الاتحاد الصحفي الصيني وعدد من الصحافيين، بممثلين عن الفيدرالية المغربية للإعلام صباح يومه الأربعاء بالرباط، وحضراللقاء عدد من الصحافيين المغاربة.

اللقاء خصص لتقريب الوفد الصيني من التجارب الناجحة، التي حققتها كافة المؤسسات الإعلامية المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية للإعلام.



واستعرض "إدريس شحتان" الكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام، خلال إجابته عن أسئلة عدد من الصحافيين الصنيين، الإنجازات الكبرى، التي حققها الإعلام الرقمي بالمغرب، والممثل في قناة "شوف تيفي" الرائدة عربيا وإفريقيا، والتي تعتبر نموذجا ناجحا على مستوى الإعلام البديل، كما استعرض نموذج محطة "إم إف إم" الناجحة والتي يرأسها "كمال لحلو" رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام، والتي تعتبر بدورها المحطة الإذاعية الأولى مغاربيا.



ويهدف هذا اللقاء التواصلي بين الفيدرالية المغربية للإعلام والوفد الإعلامي الصيني، إلى فتح شراكة في الاستثمار الرقمي بين الصين والمغرب على ضوء علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع البلدين والتي رسخت لها الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية السنة الماضية .



وتعتبر الفيدرالية المغربية للإعلام التي رأت النور سنة 2008 والبالغ عددها 12 منخرطا، مؤسسة تعنى بالدفاع عن مصالح أعضائها وعن التنوع الإعلامي، والحفاظ على التعايش بين الأعضاء بعيدا عن تعدد توجهاتهم في إطار التسامح والاحترام المتبادل، كما تهدف الترويج لروح حرية الفهم من طرف رجال الإعلام بالمغرب، وتحسيس الصحافيين ومدراء ومسؤولي وسائل الإعلام، التي تشتغل بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والقطاع السمعي البصري، إضافة إلى المشتغلين بعالم التواصل قصد التصدي لتسخير مهنة الصحافة لأغراض لا أخلاقية وغير شريفة.





