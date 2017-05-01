 رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة ''البيجيدي'' تدعو أعضاء الحزب ''للتهدئة وترك الخلافات'' ﻿
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رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة ''البيجيدي'' تدعو أعضاء الحزب ''للتهدئة وترك الخلافات''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 11:57 رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة البيجيدي تدعو أعضاء الحزب للتهدئة وترك الخلافات | بوليتيك
رسميا..وبموافقة بن كيران..أمانة ''البيجيدي'' تدعو أعضاء الحزب ''للتهدئة وترك الخلافات''
دعت الأمانة العامةلحزب العدالة والتنمية، مناضلي الحزب ''للتحلي باليقظة وروح المسؤولية والتمسك بمقتضيات الأخوة الصادقة وحسن تدبير الاختلاف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحزب'' في بلاغ أصدرته


بوليتيك
شوف تيفي


دعت الأمانة العامةلحزب العدالة والتنمية، مناضلي الحزب ''للتحلي باليقظة وروح المسؤولية والتمسك بمقتضيات الأخوة الصادقة وحسن تدبير الاختلاف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحزب'' في بلاغ أصدرته صبيحة اليوم الأربعاء،بموافقة من عبد الإله بن كيران بعد إجتماعها يوم أمس الثلاثاء بمقر الحزب.

وأضاف البلاغ، أن إجتماع أعضاء الأمانة العامة، جاء بموافقة من عبد الإله بن كيران الذي يوجد في الديار المقدسة، حيث أعلنت قيادة ''البيجدي'' تقديرها للنقاش العمومي الذي عرفته المرحلة بشأن تشكيل الحكومة وما رافق هذا النقاش من تقييمات مختلفة''.

ودعا البلاغ أعضاء حزب ''المصباح'' إلى ''تجاوز تداعيات المرحلة والأسئلة التي طرحتها من خلال الحوار الحر والبنَّاء والهادف والمسؤول داخل هيئات الحزب، وتأكيدهم على ضرورة امتلاك قراءة جماعية هادئة للمرحلة وبلورة رؤية مستقبلية لمواجهة استحقاقاتها وتحدياتها مواصلة لخدمة المصالح العليا للوطن والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين''.


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بن كيران البلاغ العدالة والتنمية الحزب شوف تيفي

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