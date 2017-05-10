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بالصور..بنت الستاتي تتحدى والدها الفنان الشعبي من جديد وها شنو دارت

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 11:48 بالصور..بنت الستاتي تتحدى والدها الفنان الشعبي من جديد وها شنو دارت | ثقافة و فنون
بالصور..بنت الستاتي تتحدى والدها الفنان الشعبي من جديد وها شنو دارت
في استفزاز جديد، لوالدها بعدما سبق وأنكرها، نشرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي مجموعة من الصور وغيّرت اسمها من ''الهام'' إلى بنت الستاتي عبر حسابها بالانستغرام.


في استفزاز جديد، لوالدها بعدما سبق وأنكرها، نشرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي مجموعة من الصور وغيّرت اسمها من "الهام" إلى بنت الستاتي عبر حسابها بالانستغرام.

و ظهرت ابنة الستاتي، في صور رفقة مجموعة من الفنانين المغاربة على رأسهم عبد القادر مطاع .

فيما ظهرت الهام و هي تدخن السجائر في صورة مثيرة.

و كانت ابنة الستاتي من زوجته الأولى، قد قررت الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفضيحة التي تسبب فيها لوالدها إلا أنها عادت في قرارها.

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