 لليوم الثاني على التوالي..لاعبو الرجاء في إضراب جديد ﻿
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لليوم الثاني على التوالي..لاعبو الرجاء في إضراب جديد

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 11:39 لليوم الثاني على التوالي..لاعبو الرجاء في إضراب جديد | سبور
لليوم الثاني على التوالي..لاعبو الرجاء في إضراب جديد
خاض لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إضرابهم الثاني على التوالي بعدما غادروا يوم أمس الثلاثاء، حصتهم التدريبية احتجاجا على تماطل المكتب المسير في صرف مستحقاتهم المالية.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

خاض لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إضرابهم الثاني على التوالي بعدما غادروا يوم أمس الثلاثاء، حصتهم التدريبية احتجاجا على تماطل المكتب المسير في صرف مستحقاتهم المالية.

وأفادت مصادر رجاوية، أن اللاعبين رفضوا الإلتحاق بمحمد فاخر داخل رقعة الميدان وقرروا مغادرة ملعب الوازيس دون الحديث مع الطاقم التقني للفريق.

تجدر الإشارة أن المكتب المسير عجز في صرف 12 منحة مالية إضافة إلى أجرة شهرين كما أن هناك مجموعة من اللاعبين لم يتوصلوا بمنحة توقيع العقد.

 

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