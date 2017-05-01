عاجل:شوفو أشنو لقاو ''صيادة'' بالقرب من موروكومول ﻿

عثر مجموعة من الصيادين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على سمكة كبيرة تحتوي على مجموعة من الطلاسيم السحرية بشاطئ عين الذئاب بالقرب من موروكومول.

شوف تيفي:م غ

عثر مجموعة من الصيادين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على سمكة كبيرة تحتوي على مجموعة من الطلاسيم السحرية بشاطئ عين الذئاب بالقرب من موروكومول.

و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' ،فقد تمكن الصيادين الذين كانوا في جولة عبر الشاطئ من استخراج هذه الطلاسيم السحرية من السمكة.

و استنكر البحارة، هذا الفعل المشين في هذه الظرفية قبل أيام على حلول الشهر الفضيل.