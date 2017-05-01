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عاجل ومؤلم..هذا هو مصير الجندي المغربي المفقود بإفريقيا الوسطى بعد إصابة سبعة من زملائه

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 11:19 عاجل ومؤلم..هذا هو مصير الجندي المغربي المفقود بإفريقيا الوسطى بعد إصابة سبعة من زملائه | مجتمع
عاجل ومؤلم..هذا هو مصير الجندي المغربي المفقود بإفريقيا الوسطى بعد إصابة سبعة من زملائه
كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الأربعاء، أن أربعة جنود مفقودين، ويتعلق الأمر بثلاثة كمبوديين ومغربي، تم أسرهم من طرف جماعة مسلحة، بعد الهجوم المسلح، الذي وقع أول أمس بإفريقيا الوسطى على


"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الأربعاء، أن أربعة جنود مفقودين، ويتعلق الأمر بثلاثة كمبوديين ومغربي، تم أسرهم من طرف جماعة مسلحة، بعد الهجوم المسلح، الذي وقع أول أمس بإفريقيا الوسطى على بعثة تابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن بعثة الأمم المتحدة، قالت في بيانها "إنها تؤكد بأسف أن ثلاثة من الجنود الأربعة، الذين فقدوا في الهجوم عثر عليهم مقتولين"، مشيرة إلى أن الجندي "الرابع ما زال مفقودا".

وأوضحت الوكالة ذاتها أن الأمم المتحدة، أدانت مقتل أربعة من جنود حفظ السلام التابعين لها في هجوم نسب إلى مسلحين من حركة "انتي-بالاكا" في جمهورية إفريقيا الوسطى، في أبشع هجوم يطال بعثتها في البلد منذ انتهاء العملية العسكرية الفرنسية "سانغاريس" في أكتوبر 2016.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش، تضيف الوكالة ،إنه يدين "بحزم" الهجوم الذي "تسبب بموت أربعة من جنود حفظ السلام، بينما جرح عشرة آخرين ونقلوا إلى بانغي"، مشيرا إلى أن "الهجمات على جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب"، داعيا سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى "إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بسرعة أمام القضاء".

وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة ايرفيه فيرهوسيل "للأسف إنه الهجوم، الذي أدى إلى أكبر عدد من القتلى من جنود السلام التابعين للبعثة".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم المسلح الدموي، خلف كذلك إصابة سبة جنود مغاربة، ولم يتم إلى حدود الساعة رسميا الكشف عن مصير الجندي المفقود إن كان من بين المخطوفين الذين تم قتلهم من طرف الجماعة المسلحة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمم المتحدة الجنود العملية العسكرية الجماعة المسلحة إفريقيا الوسطى

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