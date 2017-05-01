فضيحة..اعترافات صادمة للأستاذ والطالبة المتورطين في قضية الجنس مقابل النقط بتطوان ﻿

بدى الأستاذ المتورط في فضيحة ما بات يعرف بـ ''النقط مقابل الجنس'' أثناء نقله من ولاية الأمن بتطوان إلى محكمة الاستئناف، شاحب اللون غير منسق الملابس وتبدو عليه علامات الصدمة والذهول. وادعى أمام هيئة

"شوف تيفي"



بدى الأستاذ المتورط في فضيحة ما بات يعرف بـ "النقط مقابل الجنس" أثناء نقله من ولاية الأمن بتطوان إلى محكمة الاستئناف، شاحب اللون غير منسق الملابس وتبدو عليه علامات الصدمة والذهول. وادعى أمام هيئة التحقيق أنه "مريض نفسي"، وأن هذا الأمر هو الذي ورطه في إقامة علاقات جنسية مع طالبات، مضيفا أن الأمر في البداية لم يكن يخرج عن العالم الافتراضي، قبل أن يجد نفسه متورطا فعليا، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وأوضحت اليومية أن من بين الأمور التي وجدها الأستاذ في انتظاره خلال الجلسة، ورقة مكتوبة بخط يده ملأها لفائدة طالبة يشتبه في أنها مارست الجنس معه، وفي المقابل قام هو نفسه بتصحيحها ومنحها معدل 18 على 20، كما وجاهتهه هيئة المحكمة بأسماء مجموعة من الطالبات وأوراق إجابتهن.

ومن جهة أخرى، أوضحت يومية "أخبار اليوم" أن الأستاذ أقر أمام الوكيل العام للملك بعد مواجهته بالطالبة المشتكية وهي فتاة تبلغ من العمر 19 ربيعا، وتدرس بالسنة الأولى شعبة الرياضيات، بزيارتها له في المكتب ثلاثة مرات، اللقاء الأول كان بهدف التعارف والاتفاق على مساعدتها في المادة التي يدرسها ومنحها نقطة ممتازة مقابل ربط علاقة معه، وحسب تصريحات الطتالبة التي أثبت الخبرة الأمنية على ورقة امتحانها إجابة الأستاذ بخط يده ومنحها المعدل المذكور، فإنه خلال اللقاء الثاني والثالث لحضورها إلى مكتبه داخل كلية العلوم تطوان، أكدت بقاءها معه لمدة ساعة تقريبا، حيث تبادلت معه العناق والقبل الساخنة دون أن ينزعا ملابسهما، وهي الادعاءات التي لم ينكرها المتهم.

تجدر الإشارة أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أجلت النظر في القضية إلى 30 من شهر ماي الجاري، ومتابعة الأستاذ بتهم ثقيلة، من بينها هتك العرض والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ.



