مثير.. ''الشراب و الشيشا و الجنس''.. الدرك الملكي يوقف أستاذا للتربية الإسلامية في جلسة خمرية و هذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية '' ببونعمان'' القريبة من مدينة تيزنيت بداية الأسبوع الجاري, من إعتقال أستاذا للتربية الإسلامية ، كان في ليلة حمراء رفقة 3 نساء واثنين من أصدقائه.

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تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية '' ببونعمان'' القريبة من مدينة تيزنيت بداية الأسبوع الجاري, من إعتقال أستاذا للتربية الإسلامية ، كان في ليلة حمراء رفقة 3 نساء واثنين من أصدقائه.



و ذكرت مصادر محلية أن إيقاف الأشخاص الستة جاء بعد تقدم زوجة الأستاذ بشكاية تقدمت بها ضد زوجها.



وأضافت المصادر بأن الموقوفين ضبطوا في جلسة حميمية حضرت فيها “الشيشا” والمشروبات الكحولية ليتم اقتياد الجميع نحو مخفر الدرك الملكي قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت من أجل البث و النظر في ملف الموقوفين الستة .







