عصابة ''للمتعة الجنسية'' تُرسل سائحا إسرائيليا للمستعجلات بأكادير ﻿

كما سبق و كشفت عنه ''شوف تيفي'' في مقال يوم أمس الإثنين، عاد السائح الإسرائيلي الذي تعرض للاعتداء للفندق الذي يقيم فيه بعد تلقيه للعلاجات الضرورية بعد محاولة التخلص منه من طرف عصابة تتكون من شابتين

شوف تيفي



كما سبق و كشفت عنه ''شوف تيفي'' في مقال يوم أمس الإثنين، عاد السائح الإسرائيلي الذي تعرض للاعتداء للفندق الذي يقيم فيه بعد تلقيه للعلاجات الضرورية بعد محاولة التخلص منه من طرف عصابة تتكون من شابتين ومرافق لهما بواسطة سيارة بأكادير.



وحسب مصادر مطلعة، فالسائح الدي تجاوز الستين من عمره، إتفق مع ''شابتين'' لقضاء ليلة حمراء بإحدى الملاهي الليلية إستمرت لساعات طوال، إنتهت بمحاولة التخلص منه بسبب مبلغ مالي، حيث إتفق المتقاعد الإسرائيلي مع الشابات إتمام السهرة في إحدى الشقق، قبل أن يتحول ذلك إلى تركه في مكان خالي على الطريق المتجهة نحو مستشفى الحسن الثاني قرب حي ليراك.



وأضافت ذات المصادر، أن شرطة أكادير، قد تعرفت على الجناة من خلال الأوصاف المقدمة لهم من طرف بعض الشهود العيان الذين سمعوا صراخ السائح الإسرائيلي وهو يرفض النزول من السيارة بعد خلاف بين الطرفين حول مبلغ مالي وصف ''بالمهم'' حسب أولى المعطيات.



وأفاد دات المصدر، أن العصابة أرادت التخلص من السائح بعد الإستحواذ على أمواله، حيت تواصل الشرطة تحقيقاتها بعد الإستماع للسائح الذي عاد للفندق الذي يقضي فيه عطلته السياحية بأكادير بعد تلقيه لبعض العلاجات الطبية الخفيفة.





