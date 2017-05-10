بالفيديو:بعد إعلان مرضه..أمينوكس دار الروينة فالجديدة و الشيخة التسونامي ترد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس كان من المنتظر أن يحيي حفلا فنيا ليلة الثلاثاء بمدينة الجديدة إلا أنه تخلف عن الحضور بعدما أعلن مؤخرا اعتزاله الغناء بسبب مرض

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس كان من المنتظر أن يحيي حفلا فنيا ليلة الثلاثاء بمدينة الجديدة إلا أنه تخلف عن الحضور بعدما أعلن مؤخرا اعتزاله الغناء بسبب مرض يعاني منه.

و قد خلق غياب أمينوكس فوضى عارمة بمسرح عفيفي بمدينة الجديدة في أوساط الجماهير التي حضرت لحضور حفل الفنان الشاب، حيث احتجت على المنظمين مطالبة باسترجاع مقابل تذاكرها.

في مقابل ذلك،أحيت الشيخة التسونامي الحفل ،و حاولت تهدئة الجماهير برقصها و غنائها إلا أن قاعة المسرح عاشت على إيقاع الإحتجاج و الفوضى و سوء التنظيم.



