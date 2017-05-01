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مواجهات خطيرة بين جماهير ودادية ورجاوية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 10:17 مواجهات خطيرة بين جماهير ودادية ورجاوية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | سبور
مواجهات خطيرة بين جماهير ودادية ورجاوية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء
عرفت احتفالية جماهير الوداد البيضاوي بالذكرى 80 لتأسيس الفريق، ليلة أول أمس الاثنين، وقوع مواجهات بينها وبين جماهير محسوبة على فريق الرجاء البيضاوي على مستوى درب الطاليان، بالقرب من مسجد الحسن

"شوف تيفي"

عرفت احتفالية جماهير الوداد البيضاوي بالذكرى 80 لتأسيس الفريق، ليلة أول أمس الاثنين، وقوع مواجهات بينها وبين جماهير محسوبة على فريق الرجاء البيضاوي على مستوى درب الطاليان، بالقرب من مسجد الحسن الثاني، وبالتحديد أمام المعرض الدولي بالبيضاء.

وحسب يومية الأحداث المغربية، فإن الأمور كانت عادية خلال احتفال جمهور الوداد بذكرى تأسيس الفريق بالقرب من مسجد الحسن الثاني، لكن ومباشرة بعد وصول الوداديين إلى جوار المعرض الدولي، وقعت ملاسنات بينهم وبين مشجعين رجاويين يتحدرون من درب الطاليان، حيث شرعوا في رشق جماهير الوداد بالحجارة، لتتطور الأمور إلى تراشق متبادل، حسب ما أكدته مصادر من الساكنة، موضحة أن الطرفين سرعان ما تفرقا دون أن تتطور الأمور إلى الأسوء بعد تدخل عناصر الأمن، التي كانت تتابع الوضع عن كثب، لتنتقل احتفالات الوداديين إلى مواقع أخرى بالمدينة القديمة، في الوقت الذي انتقل عدد من المصابين من الطرفين إلى قسم المستعجلات بمستشفى الصوفي لتلقي العلاجات الضرورية، ولحسن الحظ أن الجروح كانت طفيفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحجارة الوداد البيضاوي درب الطاليان الجماهير الرجاوية

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