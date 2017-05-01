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الفارق الزمني بين المغرب والسعودية يؤخر بلاغ الأمانة العامة ''للبيجيدي''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 10:07 الفارق الزمني بين المغرب والسعودية يؤخر بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
الفارق الزمني بين المغرب والسعودية يؤخر بلاغ الأمانة العامة ''للبيجيدي''
فشل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعين يوم أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب، من إصدار بلاغ كما هو مألوف عقب كل إجتماع، خاصة وأنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح أو الحديث عن جدول

بوليتيك
شوف تيفي


فشل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعين يوم أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب، من إصدار بلاغ كما هو مألوف عقب كل إجتماع، خاصة وأنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح أو الحديث عن جدول الأعمال بشكل رسمي.

وحسب مصادر من داخل الإجتماع، فقد فشل أعضاء أعلى هيئة تنفيذية بالحزب من الإتفاق على أي نقطة مدرجة في جدول أعمال الإجتماع، بل حصل خلاف كبير وجدال واسع خلال مناقشة التدوينات الفايسبوكية والتصريحات الإعلامية لأعضاء بالحزب ضد قيادات ووزراء في الحكومة وعلى رأسهم سعد الدين العثماني الذي إكتفى فقط بمتابعة التقاش بعد تدخله في إطار المستجدات.

وأفاد دات المصدر، أن الإجتماع جاء بموافقة من عبد الإله بن كيران، الذي يؤدي مناسك العمرة بالسعودية، والمتواجد بصفته التقريرية والتنظيمية داخل الحزب، حيث أن الأعضاء المجتمعين واعون بكون أي قرار خارج التفويض الممنوح لهم منذ مؤتمر الحزب في 2012 بكونه أعلى هيئة تقريرية وكذا المجلس الوطني الأخير، يعتبر ملغيا.

وأضاف ذات المصدر، أن الناطق الرسمي باسم الحزب هو عبد الإله بن كيران، مايفيذ أن البلاغ الذي ينتظر إستصداره سيكون بموافقة للأمين العام من الديار المقدسة، وأن التأخير في إصدار البلاغ مباشرة بعد الإجتماع كما هو مألوف قد يكون راجع للفارق في التوقيت بين المغرب والسعودية حيث يتواجد بن كيران الذي إلتحق به أعضاء بأسرته الصغيرة القاطنين بالخليج.



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