قبل شهر رمضان.. الثروة السمكية بالمغرب مهددة بالاستنزاف..وها علاش ﻿

أياما قبل حلول شهر رمضان، الذي تقفز فيه أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية، حذر خبراء دوليون من أن الثروة السمكية بالمغرب مهددة باستنزاف خطير يشبه ما وقع في بعض البلدان الإفريقية الأخرى التي أنهكها

"شوف تيفي"



أياما قبل حلول شهر رمضان، الذي تقفز فيه أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية، حذر خبراء دوليون من أن الثروة السمكية بالمغرب مهددة باستنزاف خطير يشبه ما وقع في بعض البلدان الإفريقية الأخرى التي أنهكها الصيد غير القانوني، بسبب الحيل والتقنيات المتطورة التي تلجأ إليها مافيا الصيد للرفع من كميات المنتوجات البحرية المهربة إلى الخارج.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء فقد دعا الخبراء في تقرير لـ "رويترز فاوندايشن" المغرب إلى مراقبة مياهه الإقليمية ومصايدة بالأقمار الصناعية، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات مغربية إلى أن الصيد غير القانوني يكبد المغرب خسائر تفوق 600 مليون دولار.

وحذرت المصادر ذاتها من أن هنماك حاجة إلى استراتيجية مشتركة بين المغرب وموريتانيا والسنيغال وغيرها من البلدان الساحلية لإدارة الأرصدة السمكية، مضيفة أنه يجب إجراء تقييم دقيق لكمية الأسماك التي يمكن أن تكوزن قابلة للاستدامة قبل السماح للمزيد من السفن بالتجول في المياه.



