صادم..الانتحار كثر: طبيبة تنهي حياتها داخل عيادتها بطنجة ﻿

اهتزت مقاطعة بني مكادة بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على طبيبة تبلغ من العمر قيد حياتها 69 سنة جثة هامدة وهي معلقة بحبل داخل عيادتها الخاصة بعلاج الأسنان.

شوف تيفي

اهتزت مقاطعة بني مكادة بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على طبيبة تبلغ من العمر قيد حياتها 69 سنة جثة هامدة وهي معلقة بحبل داخل عيادتها الخاصة بعلاج الأسنان.

وحسب مصادر طنجاوية فإن قريبة الهالكة، تفاجأت خلال دخولها للعيادة بالعثور عليها وهي جثة هامدة معلقة بحبل ، لتسارع إلى إبلاغ المصالح الأمينة والسلطات المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بالعيادة، وقامت بمعاينة الجثة التي تم نقلها فيما بعد إلى مستودع الأموات ، لإخضاعها للتشريح، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة بتعليمات من النيابة العامة.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكد مصدر لـ "شوف تيفي"، أن مدينة طنجة، تعرف ارتفاع حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن 24 ساعة الأخيرة، عرفت تسجيل ثلاث حالات.