عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل سوق بمدينة صفرو ﻿

"شوف تيفي"
اندلع حريق مهول بسوق بحي المقاسم بصفرو صباح يومه الاربعاء، مخلفا خسائر مادية وُصفت بالجسيمة، نتيجة وصول النيران لمجموعة من المحلات.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق، اندلع لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن ، وقد حلت السلطات المختصة بمعية عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم إخماد ألسنة النيران بصعوبة كبيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا شاملا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحريق.
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