 هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | بووز

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف المُتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إيزيك | بووز

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف

بعدما قتل شاب صديقه بسبب القرقوبي..عائلة الضحية تطالب بالأمن بحي سيدي الخدير بالبيضاء ويناشدون المسؤ | بووز

بعدما قتل شاب صديقه بسبب القرقوبي..عائلة الضحية تطالب بالأمن بحي سيدي الخدير بالبيضاء ويناشدون

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب | دولي

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 09:04 هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه لأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح الباكر، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه لأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح الباكر، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات بجميع ربوع المملكة.

كما ستهم سحب كثيفة خلال المساء فوق السواحل المحيطية الشمالية واحتمالا السهول الشمالية والريف الغربي ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة محليا، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، ومعتدلة وجنوبية-غربية إلى غربية بسهول المحيط الاطلسي، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و20 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والحوز وسوس وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 22 و27 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان الى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمطار سوس مديرية الارصاد الجوية البحر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري و بالفيديو والصور..هذه هي الحقيقة الكاملة والمثيرة بخصوص واقعة عربدة مواطنة على موظفي لارام | مجتمع

حصري و بالفيديو والصور..هذه هي الحقيقة الكاملة والمثيرة بخصوص واقعة عربدة مواطنة على موظفي لارام

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ميتر غيمس يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة | مجتمع

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ''ميتر غيمس'' يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا | مجتمع

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول الدار:بغينا سيدنا يدير لينا حل غير في نسكنو | مجتمع

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول الدار:بغينا سيدنا يدير لينا حل غير في نسكنو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ترامب يقيل مدير الـFBI | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

ترامب يقيل مدير الـFBI

ياو مينج لاعب كرة السلة و صاحب أشهر وجه على الانترنت ! | قنوات أخرى

ياو مينج لاعب كرة السلة و صاحب أشهر وجه على الانترنت !

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

اشياء تفعلها النساء بطريقة خاطئة | للنساء فقط | قنوات أخرى

اشياء تفعلها النساء بطريقة خاطئة | للنساء فقط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
منذ 1 دقيقة

هام للمغاربة.. أمطار وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الأربعاء

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | بووز

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.