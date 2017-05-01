 دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | بووز

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف المُتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إيزيك | بووز

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف

بعدما قتل شاب صديقه بسبب القرقوبي..عائلة الضحية تطالب بالأمن بحي سيدي الخدير بالبيضاء ويناشدون المسؤ | بووز

بعدما قتل شاب صديقه بسبب القرقوبي..عائلة الضحية تطالب بالأمن بحي سيدي الخدير بالبيضاء ويناشدون

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب | دولي

عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب

عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما | دولي

عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 07:46 دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء
شهد الشارع المقابل للمؤسسة التعليمية مولاي إدريس الأول بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية، تلميذا يدرس في المؤسسة المذكورة.

"شوف تيفي"

شهد الشارع المقابل للمؤسسة التعليمية مولاي إدريس الأول بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية، تلميذا يدرس في المؤسسة المذكورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن التلميذ، كان يحاول تجاوز الشارع إلا أن دراجة نارية تسير بسرعة جنونية دهسته ليسقط مغشيا عليه نظرا لقوة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يصب بأذى، بينما تم نقل التلميذ على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مولاي ادريس التلميذ المؤسسة التعليمية دراجة نارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل

خطير..مواطن مغربي ذبح نفسه أمام باب سبتة+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..مواطن مغربي ذبح نفسه أمام باب سبتة+تفاصيل

حصري وبالصور..هذا هو ضحية جريمة قتل حي سيدي الخدير بالبيضاء+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..هذا هو ضحية جريمة قتل حي سيدي الخدير بالبيضاء+تفاصيل مؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ياو مينج لاعب كرة السلة و صاحب أشهر وجه على الانترنت ! | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

ياو مينج لاعب كرة السلة و صاحب أشهر وجه على الانترنت !

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

اشياء تفعلها النساء بطريقة خاطئة | للنساء فقط | قنوات أخرى

اشياء تفعلها النساء بطريقة خاطئة | للنساء فقط

أفلام شهيرة قبل وبعد المؤثرات والخدع السينمائية | قنوات أخرى

أفلام شهيرة قبل وبعد المؤثرات والخدع السينمائية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو | بووز

بالفيديو..ساكنة فاس عجباتهم اللبسة الجديدة الصيفية ديال البوليس وهاشنو قالو

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف المُتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إيزيك | بووز

بالفيديو..محكمة الاستئناف بسلا تُوقف جلسات الاستماع بسبب السب و الشتم في حق الشهود من طرف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.