دراجة نارية تسير بسرعة جنونية ترسل تلميذا إلى المستشفى في حالة خطيرة بالبيضاء ﻿

شهد الشارع المقابل للمؤسسة التعليمية مولاي إدريس الأول بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية، تلميذا يدرس في المؤسسة المذكورة.

"شوف تيفي"

شهد الشارع المقابل للمؤسسة التعليمية مولاي إدريس الأول بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، حيث دهست دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية، تلميذا يدرس في المؤسسة المذكورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن التلميذ، كان يحاول تجاوز الشارع إلا أن دراجة نارية تسير بسرعة جنونية دهسته ليسقط مغشيا عليه نظرا لقوة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يصب بأذى، بينما تم نقل التلميذ على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.