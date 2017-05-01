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صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 07:14 صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة | حوادث و حقوق
صادم..شخص ينهي حياته بسم الفئران بوجدة
اهتز دوار أولاد سعيد الواقع في الضاحية الجنوبية لمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء، على وقع انتخار شخص يبلغ من العمر قيد حياته 59 عاما، بوضع حد لحياته بعد تناوله لسم الفئران.

'شوف تيفي"

اهتز دوار أولاد سعيد الواقع في الضاحية الجنوبية لمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء، على وقع انتخار شخص يبلغ من العمر قيد حياته 59 عاما، بوضع حد لحياته بعد تناوله لسم الفئران.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" أن السبب المباشر الذي دفع بالهالك إلى الانتحار تبقى مجهولة ، مرجحة أن الأسباب الكامنة وراء الواقعة المؤلمة قد تكون لها علاقة بمشاكل اقتصادية واجتماعية، كان يعانيها الهالك.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، انتقلت إلى عين المكان وعاينت الجثة، وفتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد أسبابه وملابساته، بينما تكفلت مصالح الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بوجدة لإجراء عملية التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة.

وأكد ذات المصدر أن مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة، استقبلت أمس الاثنين، شابتين تبلغان من العمر على التوالي ما 24 و 30 سنة، حاولتا الانتحار بنفس طريقة انتحار الهالك.

 

‫شوف تيفي

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لمغرب شوف تيفي وجدة الانتحار الفارابي الهالك سم الفئران

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