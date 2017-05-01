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جيبور ودادي لثلاثة مواسم أخرى وأزارو والهاشيمي في الطريق

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 04:23 جيبور ودادي لثلاثة مواسم أخرى وأزارو والهاشيمي في الطريق | سبور
جيبور ودادي لثلاثة مواسم أخرى وأزارو والهاشيمي في الطريق
وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عقدا احترافيا جديدا مع المهاجم وليام جيبور يمتد إلى ثلاثة سنوات، وفي طريقه أيضا لإنهاء آخر المفاوضات مع فريق الدفاع الحسني الجديدي بخصوص المهاجم وليام أزارو

شوف سبور

وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عقدا احترافيا جديدا مع المهاجم وليام جيبور يمتد إلى ثلاثة سنوات، وفي طريقه أيضا لإنهاء آخر المفاوضات مع فريق الدفاع الحسني الجديدي بخصوص المهاجم وليام أزارو ولاعب الرجاء زكرياء الهاشيمي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن سعيد الناصيري رئيس النادي حسم في صفقة هداف البطولة الإحترافية وقطع الطريق على مجموعة من الأندية الأجنبية قصد ضمان مشاركته في عصبة الأبطال الافريقية.

وارتباطا بالموضوع ذاته ، فقد اقترب الفريق الأحمر من إقناع كل من اللاعبين وليد أزارو وزكرياء الهاشيمي الظهير الأيمن لفريق الرجاء ومن المنتظر أن يعلن النادي عن انضمام اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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