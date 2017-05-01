عاجل..إيقاف شخص له علاقة بالإرهاب وبحوزته حزام ناسف بمدينة طنجة..وهذه هي التفاصيل ﻿

قام رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية٬ ليلة يومه الثلاثاء، بمداهمة منزل يوجد على مستوى حي ''كورزيانة'' في منطقة ''بني مكادة القديمة'' بطنجة٬ وأوقفت شخصا مقيما به يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي.

"شوف تيفي"

قام رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية٬ ليلة يومه الثلاثاء، بمداهمة منزل يوجد على مستوى حي "كورزيانة" في منطقة "بني مكادة القديمة" بطنجة٬ وأوقفت شخصا مقيما به يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي.

وحسب مصادر طنجاوية محلية، فإن المعطيات الأولية٬ تشير إلى أن رجال عبد الحق الخيام، وخلال تفتيشهم منزل الموقوف، عثروا على حزام ناسف٬ ومواد خطيرة تدخل في صناعة المتفجرات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، كشفت في بلاغ لها، أمس الاثنين، عن تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.



