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عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا الوسطى

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 00:07 عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا الوسطى | بوليتيك
عاجل.. غوتيريس يوجه رسالة إلى للملك محمد السادس بعد الهجوم المسلح على أفراد الجيش المغربي بإفريقيا الوسطى
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، زوال اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حيث طلب منه أن ينقل للملك محمد السادس،

"شوف تيفي"+"و م ع"

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، زوال اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حيث طلب منه أن ينقل للملك محمد السادس، تضامنه الشخصي وتعاطفه عقب الاعتداء الجبان الذي تعرضت له عناصر من التجريدة المغربية بجمهورية إفريقيا الوسطى خلال هجوم نفذته أمس عناصر مسلحة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة للدبلوماسي المغربي عن تضامن كافة المنظمة الأممية مع المغرب، كما أثنى على شجاعة القبعات الزرق المغربية التي تقدم تضحيات جسام لحفظ السلم والأمن بإفريقيا.

 

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