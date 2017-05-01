عاجل:شخص يهدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة وهذا ما وقع للركاب ﻿

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن شخصا يعاني من حالة نفسية هدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب اليوم الثلاثاء.



شوف تيفي:

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن شخصا يعاني من حالة نفسية هدد بتفجير طائرة الخطوط السعودية أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن شرطة المطار اعتقلت الرجل البالغ من العمر 61 عاما وهو عامل سابق بإحدى شركات الغزل والنسيج بعد هبوط الطائرة في العاصمة المصرية.

وذكرت بوابة الأهرام الحكومية أنه لم يتم العثور مع الراكب على أي متفجرات أو أسلحة تهدد سلامة الطائرة.

وقالت مصادر المطار إن السلطات بدأت في مراجعة ملفه الأمني وحالته الصحية ومن المرجح أن يتم عرضه على أحد الأطباء النفسيين.