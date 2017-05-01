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عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 23:47 عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما | دولي
عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما
أقال اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، في قرار مفاجئ أثار صدمة في واشنطن.

شوف تيفي:

أقال اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، في قرار مفاجئ أثار صدمة في واشنطن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن "الرئيس قبل توصية المدعي العام ونائب المدعي العام بما يتعلق بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالية".

وقال ترامب في بيان إن "الإف بي آي هو إحدى المؤسسات الأكثر احتراما في بلادنا، واليوم يمث لانطلاقة جديدة" لهذه المؤسسة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن البحث عن مدير جديد للإف بي آي سيبدأ "فورا ".

وقال ترامب في رسالة وجهها إلى كومي ونشرها البيت الأبيض إنه أنهى خدماته، مشيرا الى ان هذا القرار ساري المفعول "بشكل فوري".

وأضاف الرئيس الأميركي متوجها إلى كومي "أقدر أنك أعلمتني، في ثلاث مناسبات مختلفة، بأنني لم أكن موضع تحقيق. غير أني، مع ذلك، أتفق مع تقييم وزارة العدل بأنك لست قادرا على قيادة المكتب في شكل فعال".

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عين كومي في هذا المنصب. وعندما  تسلم ترامب السلطة في العشرين من يناير، طلب منه البقاء في منصبه.

‫شوف تيفي

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عاجل:ترامب يصدر قرارا مفاجئا وصادما

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