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الريال ينهي حلم برشلونة في آخر لحظة وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 23:41 الريال ينهي حلم برشلونة في آخر لحظة وهذه التفاصيل | سبور
الريال ينهي حلم برشلونة في آخر لحظة وهذه التفاصيل
كشفت وسائل إعلامية الإسبانية أن فريق ريال مدريد لكرة القدم عقد صفقتين في ظرف ساعات قليلة مع أبرز المواهب الشابة لهذا الموسم، ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيسر لفريق اتليتيكو مدريد تيو هيرنانديز

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كشفت وسائل إعلامية الإسبانية أن فريق ريال مدريد لكرة القدم عقد صفقتين في ظرف ساعات قليلة مع أبرز المواهب الشابة لهذا الموسم، ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيسر لفريق اتليتيكو مدريد تيو هيرنانديز ومهاجم فريق فلامينكو فينيسيون جونير.

وأكدت المصادر نفسها، أن اللاعبان خاضا الفحص التقني والطبي اليوم الثلاثاء ولم يتبق سوى توقيع العقود ليتمكن الفريق الملكي من حسم انتقالهما رغم المنافسة الشرسة لفريق برشلونة.

وحاول برشلونة بدوره التعاقد مع كلا اللاعبين في الأيام الماضية، إلا أن الفريق الملكي تمكن من إقناعهما بعروض مغرية.

وكان تيو هدف رئيسي لبرشلونة من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، وفينيسيوس المهاجم القادر على مساعدة نيمار في المستقبل لقيادة خط هجوم الفريق الكاتالوني .

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