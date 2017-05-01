خطير..مواطن مغربي ذبح نفسه أمام باب سبتة+تفاصيل ﻿

شهد باب مدينة سبتة، مساء أمس الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها مواطن مغربي أقدم على ذبح وشرمل نفسه وهو في حالة هستيرية، احتجاجا على رفض الحرس المدني الإسباني دخوله إلى المدينة المحتلة بسيارته رباعية



"شوف تيفي"



شهد باب مدينة سبتة، مساء أمس الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها مواطن مغربي أقدم على ذبح وشرمل نفسه وهو في حالة هستيرية، احتجاجا على رفض الحرس المدني الإسباني دخوله إلى المدينة المحتلة بسيارته رباعية الدفع.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية فإن الحرس المدني الإسباني، منع المواطن المغربي من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، نظرا لعدم توفره على الوثائق الخاصة بسيارته٬ التي تسمح له بقيادتها داخل المدينة المحتلة.

وأوضحت المصادر ذاتها٬ أن المغربي٬ وبعد منعه، قام بشرملة نفسه، ليتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى حتى يتلقى الإسعافات الضرورية.



