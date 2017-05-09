حصري و بالفيديو والصور..هذه هي الحقيقة الكاملة والمثيرة بخصوص واقعة عربدة مواطنة على موظفي لارام ﻿

في جديد واقعة عربدة مواطنة على موظفي الخطوط الملكية للطيران مؤخرا ، حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام السيدة بالتهجم على موظفة الجوازات بعد إلغاء رحلتها.



''شوف تيفي''



في جديد واقعة عربدة مواطنة على موظفي الخطوط الملكية للطيران مؤخرا ، حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام السيدة بالتهجم على موظفة الجوازات بعد إلغاء رحلتها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن السيدة المغربية القاطنة بسويسرا التي اتهمت ''لارام'' بالنصب و الإهمال، كانت ستسافر مع 3 أطفال صغار وأختها و زوجها، لكن القانون الدولي للطيران المدني يسمح لكل مسافر بالغ أن يصطحب معه رضيع واحد فقط ، وهو ما جعل زوج السيدة يلغي الرحلة، نظرا لاستحالة سفرهم جميعا وهو ما أكده النظام المعلوماتي الذي تستخدمه ''لارام''، إلا أن ردة فعل المسافرة لم تكن متوقعة، بعد أن دخلت في حالة هسترية، وقامت برمي جوازات السفر في وجه موظفة الخطوط، كما بصقت في وجه مديرة المحطة المسؤولة عن مكاتب التسجيل .

وكانت مصادر من داخل إدارة الخطوط الملكية للطيران وفي أول رد لها على شريط تم تداوله بشكل واسع أول أمس الأحد حين أقدمت مهاجرة مغربية مقيمة بسويسرا، على الاحتجاج ضد ''لارام'' ، بسبب ما وصفته بـ ''الحكرة'' التي لحقتها هي و عائلتها، كشفت لـ ''شوف تيفي'' أن التحريات و التحقيق في هذه النازلة من طرف إدارة الشركة، فتحت تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أن السيدة التي ظهرت في الشريط و قبل الشروع في عملية التصوير أهانت الموظفين بالسب والشتم، حيث قامت بالبصق على وجه أحدهم و جرح آخر بأظافرها بالمطار و داخل وكالة ''لارام'' محدثة فوضى كبيرة بها .