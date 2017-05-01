عاجل..الفيفا يفتح الباب رسميا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026...و المغرب أقوى المرشحين ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' أنه سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 بعدما رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أمريكا الشمالية حين تقدمت بعرض مشترك لتسريع العملية، وذلك حسب

"شوف تيفي"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنه سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 بعدما رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أمريكا الشمالية حين تقدمت بعرض مشترك لتسريع العملية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز " البريطانية.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الفيفا، فضل اليوم الثلاثاء ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الآن لاستضافة الحدث الكروي الكبير في 2026، مشيرة إلى أن هناك تقارير على أن المغرب قد يدخل السباق بشكل رسمي حيث تصنفه عدة استطلاعات أنه أحد أبرز المرشحين لاستضافة هذا العرس الكروي العالمي .

وطالب القائمون على العرض الثلاثي المشترك المذكور دعم مساعيهم "بصورة مبدئية" ومنحهم فرصة لإعداد خطة مفصلة قبل الموافقة على الملف بصورة نهائية في 2018، إلا أن هذا الطلب واجه معارضة من جانب بعض أعضاء مجلس الفيفا الذين يرون أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإتاحة الفرصة أمام أي بدائل محتملة.