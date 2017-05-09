حصري وبالصور..هذا هو ضحية جريمة قتل حي سيدي الخدير بالبيضاء+تفاصيل مؤلمة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور الشاب المسمى ''حسن'' والذي سقط ضحية جريمة بشعة، هزت حي سيدي الخدير بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، والتي ارتكبها في حقه صديقه بسبب خلاف حول الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور الشاب المسمى "حسن" والذي سقط ضحية جريمة بشعة، هزت حي سيدي الخدير بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، والتي ارتكبها في حقه صديقه بسبب خلاف حول الأقراص المهلوسة "القرقوبي".

وحسب معارف الضحية لـ "شوف تيفي" فإن هذا الأخير، هو شاب يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، كان عاطلا عن العمل، موضحين بأنه كان معروفا بأخلاقه الطيبة وبتعامله الجيد مع جيرانه وساكنة حيه.

وأكد نفس المتحدث أن الهالك ومرتكب الجريمة جمعتهما علاقة صداقة جد قوية لكن "القرقوبي" المنتشر بشكل كبير بحي سيدي الخدير حول هذه الصداقة في لحظة إلى عداوة انتهت بوقوع الجريمة.