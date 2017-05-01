منين حْكمو عليه بعامين.. ولد لفشوش ماكاين غير الصْلاَ و القرآن فوسط الحبس ﻿

مما لاشك فيه أن العقوبة الحبسية التي قضت بها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في حق حمزة الدرهم، نزلت على ولد لفشوش كالصاعقة، فالشاب الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين و الذي ظهر في فيديو و هو

شوف تيفي:م غ

مما لاشك فيه أن العقوبة الحبسية التي قضت بها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في حق حمزة الدرهم، نزلت على ولد لفشوش كالصاعقة، فالشاب الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين و الذي ظهر في فيديو و هو يقارع "الشامبانيا"، حولته هذه العقوبة إلى تائب داخل أسوار سجن الزاكي بسلا.

هذا ما أكدته مصادر قريبة من عائلة الدرهم لشوف تيفي اليوم الثلاثاء،حيث كشفت أن حمزة أصبح يواظب على الصلاة في وقتها مع تلاوة القرآن و ابتعد عن إدمان المخدرات بكل أنواعها.

هذا و قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 الف درهم، في حق ولد الدرهم من أجل جنحتي "السكر أثناء السياقة، وعدم توفر بطاقة التأمين الخاصة يالسيارة".

وكان المتهم قد تسبب الشهر الماضي، في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط، حيث صدمت سيارته سيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة المرور.

ويتابع المتهم، أيضا، إلى جانب أربعة أشخاص من بينهم رجلا أمن من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار".