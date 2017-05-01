 لاعب مغربي يضمن مرور فريقه إلى نهائي عصبة أبطال أوروبا على حساب موناكو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة | بووز

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ميتر غيمس يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة | مجتمع

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ''ميتر غيمس'' يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا | مجتمع

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول الدار:بغينا سيدنا يدير لينا حل غير في نسكنو | مجتمع

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول

يا ربي السلامة..معركة دموية بين صديقين تنتهي بجريمة قتل مروعة بسيدي الخدير بالبيضاء والسبب مرة أخرى القرقوبي | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بين صديقين تنتهي بجريمة قتل مروعة بسيدي الخدير بالبيضاء والسبب مرة

سعد الدين العثماني مستعد لتقديم استقالته لهذا السبب | بوليتيك

سعد الدين العثماني مستعد لتقديم استقالته لهذا السبب

بالفيديو.. مختل عقلي كاد أن يتسبب في مقتل والدته بحي مولاي رشيد بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. مختل عقلي كاد أن يتسبب في مقتل والدته بحي مولاي رشيد بالبيضاء

موضة ماكرون تنتقل إلى فنان عربي وسيم فاجأ الجميع بزواجه من أشهر إعلامية عربية | ثقافة و فنون

موضة ماكرون تنتقل إلى فنان عربي وسيم فاجأ الجميع بزواجه من أشهر إعلامية عربية

عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

لاعب مغربي يضمن مرور فريقه إلى نهائي عصبة أبطال أوروبا على حساب موناكو

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 22:15 لاعب مغربي يضمن مرور فريقه إلى نهائي عصبة أبطال أوروبا على حساب موناكو | سبور
لاعب مغربي يضمن مرور فريقه إلى نهائي عصبة أبطال أوروبا على حساب موناكو
حقق فريق جوفونتوس الإيطالي فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره موناكو الفرنسي برسم نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

 

شوف سبور

حقق فريق جوفونتوس الإيطالي فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره موناكو الفرنسي برسم نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وسجل أهداف فريق جوفونتوس الايطالي كل من ماريو ماندجوكيتش ودانييل الفيس في كل من الدقيقتين 33 و 44 خلال جولة عرفت سيطرة واضحة لفريق موناكو الفرنسي، ليقلص اللاعب كليات مبابي حصة التسجيل في الدقيقة 69 من الجولة الثانية.

وعرفت المباراة غياب اللاعب الدولي نبيل درار جراء إصابته خلال عملية الإحماء في الوقت الذي غاب فيها مهدي بنعطية لاختيارات تقنية.

وبهذه النتيجة تأهل فريق جوفونتوس الايطالي إلى نهائي عصبة الأبطال في انتظار مباراة يوم غد الأربعاء بين ريال مدريد واتليتيكو مدريد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب عصبة أبطال اوروبا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البث المباشر | جوفنتوس X موناكو (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ) | سبور

البث المباشر | جوفنتوس X موناكو (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا )

خطير..لاعبو النادي القنيطري يتعرضون لإعتداء بالأسلحة البيضاء | سبور

خطير..لاعبو النادي القنيطري يتعرضون لإعتداء بالأسلحة البيضاء

الجامعة تحرك ملف خيري بخصوص التشكيك في نزاهة البطولة | سبور

الجامعة تحرك ملف خيري بخصوص التشكيك في نزاهة البطولة

بالصورة..العربي يشكر ميسي بهذه الطريقة | سبور

بالصورة..العربي يشكر ميسي بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة | بــووز
منذ 11 دقيقة

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة

شاهد عقد القران المفاجئ للفنان تيم حسن و وفاء الكيلاني !! | قنوات أخرى

شاهد عقد القران المفاجئ للفنان تيم حسن و وفاء الكيلاني !!

أهداف مباراة يوفنتوس 1/2 موناكو بتعليق حفيظ الدراجي | قنوات أخرى

أهداف مباراة يوفنتوس 1/2 موناكو بتعليق حفيظ الدراجي

شاهد بالفيديو..اخر ظهور لاصغر كوبل ببرنامج لالة العروسة بعرس أحد اقاربهم بالخميسات !!‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو..اخر ظهور لاصغر كوبل ببرنامج لالة العروسة بعرس أحد اقاربهم بالخميسات !!‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة | بووز
منذ 10 دقائق

الصيف هذا..البوليس لبسو الكسوة الجديدة

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ميتر غيمس يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة | مجتمع

بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ''ميتر غيمس'' يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا | مجتمع

مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول الدار:بغينا سيدنا يدير لينا حل غير في نسكنو | مجتمع

عايشين فالزنقة..معاناة أسرة بالمحمدية تعيش التشرد ..منين جا الفيضان مستفدناش وخرجنا مول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.