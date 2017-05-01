لاعب مغربي يضمن مرور فريقه إلى نهائي عصبة أبطال أوروبا على حساب موناكو ﻿

حقق فريق جوفونتوس الإيطالي فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره موناكو الفرنسي برسم نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

شوف سبور

حقق فريق جوفونتوس الإيطالي فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره موناكو الفرنسي برسم نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وسجل أهداف فريق جوفونتوس الايطالي كل من ماريو ماندجوكيتش ودانييل الفيس في كل من الدقيقتين 33 و 44 خلال جولة عرفت سيطرة واضحة لفريق موناكو الفرنسي، ليقلص اللاعب كليات مبابي حصة التسجيل في الدقيقة 69 من الجولة الثانية.

وعرفت المباراة غياب اللاعب الدولي نبيل درار جراء إصابته خلال عملية الإحماء في الوقت الذي غاب فيها مهدي بنعطية لاختيارات تقنية.

وبهذه النتيجة تأهل فريق جوفونتوس الايطالي إلى نهائي عصبة الأبطال في انتظار مباراة يوم غد الأربعاء بين ريال مدريد واتليتيكو مدريد.