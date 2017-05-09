بالصورة..الأمير مولاي إسماعيل والفنان ''ميتر غيمس'' يشعلان الفايسبوك بصورة رائعة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة رائعة، جمعت الأمير مولاي إسماعيل بالفنان الكونغولي الشهير ''ميتر غيمس''.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة رائعة، جمعت الأمير مولاي إسماعيل بالفنان الكونغولي الشهير ''ميتر غيمس''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، معبرين عن إعجابهم الكبيرة بعلاقة الصداقة القوية التي تجمع الفنان ميتر غيمس بالملك محمد السادس وبالأمير مولاي إسماعيل المتواجدين بفرنسا.

تجدر الإشارة أن الفنان المذكور، سبق له أن التقى بالملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل شهر فبراير الماضي بالغابون، وقد عبر حينها في تفاعله على صفحته الرسمية بالفايسبوك عن سعادته الكبيرة بعودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي.



