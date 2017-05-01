مثير..هذه هي رتبة المغرب من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا ﻿

احتل المغرب ومصر سادس أفضل موطن لمليونيري إفريقيا حسب دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات، وبنك ''أفراسيا'' التابع لدولة موريشيوس.

"شوف تيفي":

احتل المغرب ومصر سادس أفضل موطن لمليونيري إفريقيا حسب دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات، وبنك "أفراسيا" التابع لدولة موريشيوس.

وحسب ما أوردته يومية العلم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فقد رتبت الدراسة التي نشرت تحت عنوان "تقرير الثروة في إفريقيا"، الدول الإفريقية التي يعيش فيها أكبر عدد من أصحاب الملايين خلال سنة 2016.

وتصدرت جنوب إفريقيا القائمة بحوالي 40 ألف و400 مليونير ليأتي المغرب في المرتبة الخامسة السادسة بـ 4600، أما الجزائر الدولة الغنية بالنفط والغاز فإن قرابة 4500 مليونير يعيشون في البلاد في حين تذيلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وروندا، القائمة بضمهما كلا على حدة 600 مليونير.



