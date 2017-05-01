يا ربي السلامة..معركة دموية بين صديقين تنتهي بجريمة قتل مروعة بسيدي الخدير بالبيضاء والسبب مرة أخرى ''القرقوبي'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، اهتز في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

''شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' أن حي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، اهتز في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الجريمة، فإن شابين تجعهما علاقة صداقة قوية، كانا في حالة تخدير دخلا في خلاف حاد حول أقراص الهلوسة، قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء، انتهت بمقتل أحدهما عقب تلقيه لطعنة مميتة على مستوى الرأس.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية، فارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف حاد على مستوى الرأس، بينما فر مرتكب الجريمة إلى وجهة غير معلومة، وقد فتحت المصالح الأمينة تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

واستغل المصدر ذاته الفرصة ليؤكد على أن حي سيدي الخدير، يعتبر من بين أخطر الأحياء بمدينة الدار البيضاء، نظرا لانتشار تجارة المخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها.