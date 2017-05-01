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سعد الدين العثماني مستعد لتقديم استقالته لهذا السبب

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 21:04 سعد الدين العثماني مستعد لتقديم استقالته لهذا السبب | بوليتيك
سعد الدين العثماني مستعد لتقديم استقالته لهذا السبب
يعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن جدا، بعد تهاطل الانتقادات على رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، والذي يبدو أن تخصصه في علم النفس، لم ينفعه في مواجهة الغاضبين داخل الأمانة العامة

شوف تيفي


يعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن جدا، بعد تهاطل الانتقادات على رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، والذي يبدو أن تخصصه في علم النفس، لم ينفعه في مواجهة الغاضبين داخل الأمانة العامة للبيجيدي، و"المداويخ" كما يحلو لبنكيران تسميتهم والذين غذوا الوضع وأججوا الصراعات، وساهموا بشكل كبير في توسيع الهوة بين رئيس الحكومة المعين بديلا لزعيمهم عبد الإله بنكيران وبين القياديين الغاضبين منذ الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكشف المحلل السياسي محمد الغالي لـ"شوف تيفي" أن الخطر الآن في بنكيران، هذا الأخير إذا خفض من دعمه للبيجيدي بعد كل الوقائع التي ظهرت، فهنا ممكن أن يقع حزب العدالة والتنمية في حالة انشقاق، لأن قوة عبد الإله بنكيران أضعفت بشكل كبير حزب العدالة والتنمية، والأكيد أن له شعبية لا ينكرها أحد، لكن هناك مخاطر للزعامة، وإذا مات الزعيم تتحلل المؤسسة، أما إذا كان غير ذلك فحزب العدالة والتنمية سيبقى قويا لا محالة، وسيبقى بعيدا عن الانشقاق أو التفجير.

إن الذي يحصن حزب العدالة والتنمية كي لا يكون هناك انهيار أو أزمة مطبقة هو قوته التنظيمية، ولديه آليات لإدارة وتدبير الصراعات الداخلية، لكن يبدو أن الأحداث الأخيرة والتي سترجع بنكيران رغما عنه من الديار السعودية حيث يؤدي مناسك العمرة، دليل قوي على فشل سعد الدين العثماني في تدبير الصراعات داخل الحزب، والتي يبرع في ضبط أوتارها بنكيران، الذي ورغم تقديم استقالته من البرلمان وتنحيته من رئاسة الحكومة، إلا أن بعض القيادات ظل بنكيران بالنسبة لها هو رجل المرحلة القادر على تسيير إيقاع الوضع السياسي الراهن، الذي يشتعل شيئا فشيئا في جنبات مقر حزب العدالة والتنمية.

ولعل التصريح الأخير الذي كشف عنه "حسن حمورو" من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن جزء من تصريح لرئيس الحكومة بالقول "لو قبلت الأمانة العامة الذهاب نحو المعارضة سأقبل فأنا ليس لدي مشكل وسأذهب لمزاولة مهنتي في العيادة الطبية التي أتقاضى فيها أجرا يزيد عن 9 ملايين شهريا"، وهو تصريح خطير إن تبث على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الإشارات السياسية واضحة منه، وتهدد فعلا بتفجير الوضع القائم الآن.

فالعثماني الذي فشل عن جدارة في تثبيت أسس البيجيدي، سبق له أن هدد بتقديم استقالته بعد تعيينه رئيسا للحكومة، عندما أفصح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأنه مستعد للاعتذار للملك وتقديم استقالته، إذا ما اختار الحزب اللجوء إلى المعارضة، وبأنه زاهد في منصب رئيس الحكومة، وكان مستعدا للاستقالة منه لو أرادت الأمانة العامة للحزب اختيار صف المعارضة بدل قيادة الحكومة، وبالتالي "باراكا عليه 9 ملايين" التي يجنيها شهريا من عيادته النفسية في قلب الرباط.

‫شوف تيفي

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البيجيدي العثماني بنكيران سياسة

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