بالفيديو.. مختل عقلي كاد أن يتسبب في مقتل والدته بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن المجموعة 1 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، شهدت يومه الثلاثاء، اندلاع حريق مهول بسطح أحد المنازل، كاد أن ينهي حياة سيدة مسنة.
وحسب المصدر ذاته فإن مختلا عقليا، يبلغ من العمر 52 سنة، أقدم على إضرام النار في أثاث المنزل، ما تسبب في انتشار ألسنة النيران بسرعة كبيرة، وإصابة والدته باختناق حاد.
وأوضح ذات المصدر أن الوقاية المدنية، حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد النيران، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقل والدة المختل العقلي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
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